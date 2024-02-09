В ГД внесли проект о повышении возраста получения детского пособия до 18 лет

Так, на сегодняшний день на получение этого пособия могут рассчитывать нуждающиеся в социальной поддержке лица, имеющие детей до 17 лет, и беременные женщины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в соответствии с п. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ ребенком признается лицо, не достигшее 18 лет. Также в документе подчеркивается, что дети с 17 до 18 лет учатся в образовательных учреждениях и не осуществляют трудовую деятельность, поэтому сохраняют зависимое положение от родителей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять лет число семей с тремя и более детьми увеличилось в России на 27%, передает «Радиоточка НСН».

