Число семей с тремя и более детьми в России за пять лет выросло на 27%

«Количество детей рожденных возросло на 30%», — добавила она на презентации Года семьи.

В общей сложности 2,3 миллиона семей России воспитывают трех и более детей, сообщает агентство. Всего в стране проживают 24,5 миллиона семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей. По словам Голиковой, это хорошие, но еще недостаточные показатели.

Ранее Росстат сообщил о том, что естественная убыль населения России с января по ноябрь 2023 года сократилась на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

