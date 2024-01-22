Число семей с тремя и более детьми в России за пять лет выросло на 27%
За последние пять лет число семей с тремя и более детьми увеличилось в России на 27%, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
«Количество детей рожденных возросло на 30%», — добавила она на презентации Года семьи.
В общей сложности 2,3 миллиона семей России воспитывают трех и более детей, сообщает агентство. Всего в стране проживают 24,5 миллиона семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей. По словам Голиковой, это хорошие, но еще недостаточные показатели.
Ранее Росстат сообщил о том, что естественная убыль населения России с января по ноябрь 2023 года сократилась на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число семей с тремя и более детьми в России за пять лет выросло на 27%
- «Не желала Татарскому смерти»: Трепова не признала вину в теракте
- В Кремле назвали удары ВСУ по Донецку чудовищным актом терроризма
- Китайские акции подешевели до рекордного за 19 лет уровня
- Тарпищев призвал не раздувать скандал из поведения украинских теннисисток
- Кремль не понимает, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине
- Под Пермью волонтеры спасли собаку, которая оказалась волком
- Азербайджан поставил в Россию 3,3 миллиона куриных яиц
- Кировский губернатор поблагодарил искавших кота Твикса волонтеров
- Комитет Госдумы поддержал проект о конфискации имущества за фейки об армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru