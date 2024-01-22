Число семей с тремя и более детьми в России за пять лет выросло на 27%

За последние пять лет число семей с тремя и более детьми увеличилось в России на 27%, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

В России спрогнозировали снижение рождаемости в 2023–2026 годах

«Количество детей рожденных возросло на 30%», — добавила она на презентации Года семьи.

В общей сложности 2,3 миллиона семей России воспитывают трех и более детей, сообщает агентство. Всего в стране проживают 24,5 миллиона семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей. По словам Голиковой, это хорошие, но еще недостаточные показатели.

Ранее Росстат сообщил о том, что естественная убыль населения России с января по ноябрь 2023 года сократилась на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Многодетные СемьиРождаемостьСемья

Горячие новости

Все новости

партнеры