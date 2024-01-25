Мишустин: с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и выплат

По его словам, это коснется около 20 миллионов человек.

«Увеличится помощь семьям, в первую очередь, речь идет о единовременном пособии, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячном по уходу за малышом», — отметил премьер-министр.

Он также проинформировал о росте материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России и Героям Труда.

Ранее Госдума отменила в 2024 году индексацию зарплат госслужащих, кроме силовиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

