В ГД сравнили пенсионеров с «бездомными собаками в приюте»
Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что пенсионеры в России питаются на 200 рублей в день, то есть «на уровне бездомной собаки в приюте», сообщает NEWS.ru.
Комментируя публикацию РБК о том, что у 79% россиян есть накопления на чёрный день, он отметил, что из-за среднего месячного дохода в 19 тысяч рублей половине населения РФ откладывать не с чего.
«У нас среднедушевой доход 49,9% населения менее 19 тысяч рублей. Что с них отложишь, если восемь тысяч уйдёт на коммуналку... средняя зарплата должна быть 152 тысячи рублей, а через полгода будем говорить про 200 тысяч, потому что цены растут так, что не знаешь, куда деваться», - подчеркнул парламентарий.
Арефьев добавил, что минимальная зарплата должна быть 70–80 тысяч рублей, а чтобы прожить какое-то время, то на счёте должно лежать не менее миллиона рублей.
Ранее страховая компания «Росгосстрах Жизнь», банк «Открытие» и исследовательский центр А2 провели исследование и выяснили, что у 58,5% россиян есть накопления в размере до 100 тысяч рублей в качестве финансовой подушки, и лишь 1,5% опрошенных располагают суммой более 1 млн рублей.
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