Оклад 2/3 учителей в России оказался ниже МРОТ
Более двух третей школьных учителей в России имеют оклад меньше минимального размера оплаты труда. Такие данные министерство просвещения РФ обнародовало на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
МРОТ в 2021 году составлял 12,8 тысяч рублей. В презентации также говорится, что субъектах федерации применяются разные подходы к оплате труда педагогов. Из-за такой практики появляется непрозрачность начисления надбавок и принципов учета выплат.
Кроме того, в Минпросвещения фиксируют необоснованную дифференциацию зарплаты между учителями внутри регионов.
Для исправления ситуации в шести субъектах федерации планируется опробовать систему единых требований оплаты труда педагогов. Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2022 года до июля 2023 года. Пилотными регионами стали Белгородская, Кировская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская области и Мордовия.
По итогам предполагается принять постановление кабинета министров РФ о единых требованиях к системам оплаты труда педагогов детсадов, школ, колледжей и организаций дополнительного образования по всей стране.
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