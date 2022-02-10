Опрос: более половины россиян накопили на черный день до ₽100 тысяч

О таком размере накоплений заявили 58,5% респондентов. При этом 1,5% опрошенных располагают суммой более 1 млн рублей.

Исследователи также выяснили, что большинство россиян смогут прожить на накопленные средства не более трех месяцев: об этом рассказали 62% респондентов. При этом 19% опрошенных проживут на отложенные деньги до полугода, а 15% — год. Кроме того, по 2% участников исследования заявили, что их накоплений хватит на 1-3 года и более трех лет.

Ранее аналитики негосударственного пенсионного фонда СберНПФ выяснили, что около 7,7% россиян откладывают деньги себе на пенсию, пишет Ura.ru. По данным экспертов, граждане копят в среднем 7,4 тысячи рублей в месяц.

