В ГД предложили компенсировать жителям Крайнего Севера проезд к месту отдыха

Соответствующий законопроект, разработанный членами комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства под руководством председателя комитета Нины Останиной, направлен на заключение в правительство РФ.

Авторы предлагают внести изменения в статью 325 Трудового кодекса РФ, установив норму о возмещении фактически понесенных расходов на проезд и багаж в полном объеме при поездках внутри страны.

В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас размер, условия и порядок такой компенсации определяются региональными властями, органами местного самоуправления, коллективными договорами или локальными актами работодателей. Это не гарантирует равенство всех лиц, работающих в районах Крайнего Севера: в некоторых случаях максимальная сумма компенсации составляет лишь 17–20 тысяч рублей. При этом реальные затраты на поездки существенно выше. Например, средняя стоимость авиаперелета по маршруту Нарьян-Мар — Сочи — Нарьян-Мар в летний период достигает около 60 тысяч рублей на одного человека.

Инициатива направлена на устранение существующего неравенства и обеспечение полноценной компенсации для работников Крайнего Севера.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».