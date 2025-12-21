В ГД предложили компенсировать жителям Крайнего Севера проезд к месту отдыха
Группа депутатов Государственной Думы выступила с инициативой о полной компенсации жителям районов Крайнего Севера и приравненных местностей расходов на проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно в пределах России. Об этом сообщают РИА Новости.
Соответствующий законопроект, разработанный членами комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства под руководством председателя комитета Нины Останиной, направлен на заключение в правительство РФ.
Авторы предлагают внести изменения в статью 325 Трудового кодекса РФ, установив норму о возмещении фактически понесенных расходов на проезд и багаж в полном объеме при поездках внутри страны.
В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас размер, условия и порядок такой компенсации определяются региональными властями, органами местного самоуправления, коллективными договорами или локальными актами работодателей. Это не гарантирует равенство всех лиц, работающих в районах Крайнего Севера: в некоторых случаях максимальная сумма компенсации составляет лишь 17–20 тысяч рублей. При этом реальные затраты на поездки существенно выше. Например, средняя стоимость авиаперелета по маршруту Нарьян-Мар — Сочи — Нарьян-Мар в летний период достигает около 60 тысяч рублей на одного человека.
Инициатива направлена на устранение существующего неравенства и обеспечение полноценной компенсации для работников Крайнего Севера.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
