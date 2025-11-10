Бесплатный проезд в транспорте для детей повысит цены для остальных на 15%
Сегодня запрещено детей без билета высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев, поэтому логично сделать их проезд бесплатным, заявил НСН Кирилл Янков.
При бесплатном проезде в транспорте для детей до 14 лет придется повысить цены для остальных на 10-15%, заявил НСН председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет должен быть бесплатным, эта мера позволит повысить мобильность подрастающего поколения и поддержит семьи с детьми, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, передает ТАСС. Янков поддержал такую меру для автобусов и трамваев.
«Если говорим про дальний транспорт – поезда, самолеты – это точно нет, это не должно на них распространяться. Речь может идти о городском транспорте. У нас сейчас запрещено детей без билета высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев. Поэтому логично их проезд сделать бесплатным, потому что по факту дети могут ездить бесплатно, пользуясь тем, что их нельзя высаживать. Тут надо либо возвращать возможность их высаживать, но в безопасных местах, либо делать проезд бесплатным», - пояснил он.
При этом он добавил, что расходы перевозчиков кто-то должен покрывать, в бюджете на это средств сейчас нет.
«Расходы перевозчиков кто-то должен покрывать. Здесь возможны разные варианты: либо повышать цены для взрослых, либо увеличивать им компенсации из бюджетов. А с бюджетами сейчас плоховато, поэтому другого выхода нет, только повышать стоимость проезда примерно на 10-15%. Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов, метрополитен я бы не стал делать бесплатным», - заключил собеседник НСН.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет и инвалидов первой группы, следующих без сопровождения. С 1 сентября 2024 года за принудительную высадку указанных категорий граждан накладывается штраф - пять тысяч рублей для водителя и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц, передает «Радиоточка НСН».
