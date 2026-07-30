«Сбер» сообщил о нехватке рублей у банков из-за рекордного оттока в наличные

Он не исключает, что такая ситуация может сохраняться в дальнейшем. Одной из основных причин является переход части бизнеса в наличный оборот. Топ-менеджер указал, что объем наличности в обращении увеличивался как в первом, так и во II квартале, а в июле показатель вырос почти на 600 млрд руб., что стало абсолютным месячным рекордом с начала текущего года.

Из-за этого «Сбербанк» ухудшил прогноз по росту средств юридических лиц на текущий год. Теперь ожидается увеличения корпоративных средств на 5–8% вместо ранее прогнозировавшихся 10–12%. Скворцов отметил, пересмотр связан со значительным уходом бизнеса в наличность.

Ранее стало известно, что банки остались без 2 трлн рублей из-за перехода россиян на наличные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

