«Никому не дано!»: Останина осудила Соловьева за оскорбление женщин

Владимир Соловьев позволил себе неприличные высказывания в адрес Виктории Бони, но в этой ситуации сложно кого-то защищать, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Мне кажется, здесь другой реакции быть не может. Никому не дано оскорблять женщин, ни в личном, ни в публичном пространстве. Никому не дано пользоваться своими полномочиями, чтобы произносить оскорбительные фразы в эфир. При этом мне сейчас могут сказать, что Виктория Боня сама заслужила… Здесь такой случай, что далеко не каждой женщине Владимир Соловье будет обращать подобные слова. Я не хочу оправдывать Соловьева, но и не хочу оправдывать женщин, которые готовы были на все, чтобы зафиксировать себя в публичном пространстве. У каждого из нас есть своя история», - рассказала она.

Ранее экс-участница «Дома-2» Виктория Боня назвала маленькой победой публичные извинения телеведущего Владимира Соловьева, устроившего ради этого телемост Москва-Монако.

