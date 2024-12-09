В ГД напомнили о штрафах до 300 тысяч рублей за нелегальную продажу пиротехники

Штраф за нелегальную торговлю фейерверками составляет до 300 тысяч рублей, при этом продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет, напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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«Продажа с улиц, из автомобилей или с лотков строго запрещена. За такую деятельность возможен штраф в размере от 500 до 2000 рублей», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Чаплин, запускать салюты можно лишь в специальных местах, на расстоянии в 100-150 метров от леса и строений.

Ранее спецслужбы выяснили, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий в Россию попытаются завезти взрывчатые устройства, в том числе с поражающими элементами. В связи с этим губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о введении временного запрета на торговлю пиротехникой с 1 декабря 2024 года и продлится до 15 января 2025 года.

Член комитета ГД по промышленности и торговле Алексей Канаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что следует обсудить распространение подобного решения на все регионы страны.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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