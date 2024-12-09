В ГД напомнили о штрафах до 300 тысяч рублей за нелегальную продажу пиротехники

«Продажа с улиц, из автомобилей или с лотков строго запрещена. За такую деятельность возможен штраф в размере от 500 до 2000 рублей», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Чаплин, запускать салюты можно лишь в специальных местах, на расстоянии в 100-150 метров от леса и строений.

Ранее спецслужбы выяснили, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий в Россию попытаются завезти взрывчатые устройства, в том числе с поражающими элементами. В связи с этим губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о введении временного запрета на торговлю пиротехникой с 1 декабря 2024 года и продлится до 15 января 2025 года.

Член комитета ГД по промышленности и торговле Алексей Канаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что следует обсудить распространение подобного решения на все регионы страны.

