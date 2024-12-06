В Москве решили не запускать новогодние фейерверки

Запускать новогодние фейерверки в Москве в этом году не будут. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в беседе с РИА Новости.

В Москве отказались от фейерверков на День города

«Нет, не планируется», — отметил градоначальник.

Москва уже отказывалась от запуска фейерверков в Новый год, такие решения были приняты в 2022-м и 2023 годах.

Ранее провести новогоднюю ночь без традиционного салюта решили власти Перми, Екатеринбурга, Кургана, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФейерверкиНовый ГодСергей СобянинМосква

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