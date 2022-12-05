В России предложили ограничить продажу электронных сигарет онлайн

Как отметил Хамзаев, в течение последнего года в РФ произошло несколько смертей несовершеннолетних из-за курения электронных сигарет. Эксперты неоднократно обращали внимание на ложные утверждения производителей о том, что электронные сигареты безопаснее традиционных табачных изделий. По данным медицинских исследований, курение электронных устройств повреждает легкие, провоцирует симптомы астмы, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

В письме отмечается, что в России запрещена онлайн-торговля обычными сигаретами, при этом торговля электронными сигаретами и их элементами ведется на крупных онлайн-маркетплейсах.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в обращении Хамзаева.

