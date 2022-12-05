В России предложили ограничить продажу электронных сигарет онлайн
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить торговлю электронными сигаретами в интернете. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Как отметил Хамзаев, в течение последнего года в РФ произошло несколько смертей несовершеннолетних из-за курения электронных сигарет. Эксперты неоднократно обращали внимание на ложные утверждения производителей о том, что электронные сигареты безопаснее традиционных табачных изделий. По данным медицинских исследований, курение электронных устройств повреждает легкие, провоцирует симптомы астмы, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.
В письме отмечается, что в России запрещена онлайн-торговля обычными сигаретами, при этом торговля электронными сигаретами и их элементами ведется на крупных онлайн-маркетплейсах.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в обращении Хамзаева.
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