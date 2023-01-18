Володин поручил думским комитетам внести предложения по возможному запрету вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В России обязательная маркировка вейпов может начаться с 15 декабря

«Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — указал спикер палаты.

Профильным думским комитетам предстоит изучить проблему и внести свои предложения.

Ранее в России предложили ввести обязательную маркировку вейпов, меры затронут электронные сигареты и жидкости для них.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВейпыГосдумаВячеслав Володин
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