В Гамбургском университете спрогнозировали «волны жары» в Арктике

Ученые Гамбургского университета спрогнозировали, что волны морской жары станут обычным явлением в Арктике в ближайшем будущем из-за выброса парниковых газов. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Communications Earth.

Так, в период с 2007 по 2021 уже наблюдалось 11 таких волн, пик пришелся на 2021 год, когда тепло длилось 103 дня.

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Отмечается, что пиковые температуры были на четыре градуса Цельсия выше среднего многолетнего показателя, что считается существенным превышением.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил, что в прошлом году в Арктике побывали более 1,1 миллиона путешественников, при этом 97% из них максимально положительно оценили подобный опыт – это самый высокий показатель удовлетворенности россиян турами внутри страны.

Путешествие в Арктику в среднем обойдется в 40-200 тысяч рублей, но все будет зависеть от выбранной программы и города, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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