В Гамбургском университете спрогнозировали «волны жары» в Арктике
Ученые Гамбургского университета спрогнозировали, что волны морской жары станут обычным явлением в Арктике в ближайшем будущем из-за выброса парниковых газов. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Communications Earth.
Так, в период с 2007 по 2021 уже наблюдалось 11 таких волн, пик пришелся на 2021 год, когда тепло длилось 103 дня.
Отмечается, что пиковые температуры были на четыре градуса Цельсия выше среднего многолетнего показателя, что считается существенным превышением.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил, что в прошлом году в Арктике побывали более 1,1 миллиона путешественников, при этом 97% из них максимально положительно оценили подобный опыт – это самый высокий показатель удовлетворенности россиян турами внутри страны.
Путешествие в Арктику в среднем обойдется в 40-200 тысяч рублей, но все будет зависеть от выбранной программы и города, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru