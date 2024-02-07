В Гамбургском университете спрогнозировали «волны жары» в Арктике

Ученые Гамбургского университета спрогнозировали, что волны морской жары станут обычным явлением в Арктике в ближайшем будущем из-за выброса парниковых газов. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Communications Earth.

Так, в период с 2007 по 2021 уже наблюдалось 11 таких волн, пик пришелся на 2021 год, когда тепло длилось 103 дня.