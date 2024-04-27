В Таджикистане в 2024 году откроется первый дилерский центр «АвтоВАЗа»

Ранее российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал две заявки на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum, следует из данных Роспатента.

В компании объяснили это работой над партнерскими проектами, при этом не факт, что названия будут использованы. В настоящий момент «АвтоВАЗ» выпускает модели Granta, Vesta и Niva.

В феврале на заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии пассажирской Lada Largus. К маю 2024 года запланирован выпуск 80 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».



