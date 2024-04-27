В Таджикистане в 2024 году откроется первый дилерский центр «АвтоВАЗа»

Первый дилерский центр «АвтоВАЗа» откроют в Таджикистане в третьем квартале 2024 года, сообщает ТАСС.

В центре будут осуществляться продажи, обслуживание и обеспечение запчастями.

Уже сейчас машины российской компании можно приобрести на временной локации в Душанбе. Ассортимент при открытии дилерского центра обещают расширить.

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Ранее российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал две заявки на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum, следует из данных Роспатента.

В компании объяснили это работой над партнерскими проектами, при этом не факт, что названия будут использованы. В настоящий момент «АвтоВАЗ» выпускает модели Granta, Vesta и Niva.

В феврале на заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии пассажирской Lada Largus. К маю 2024 года запланирован выпуск 80 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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