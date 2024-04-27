СМИ: В Нигерии до 300 машин сгорели в пробке

По данным издания, в большой пробке в районе развязки Элеме загорелся и взорвался бензовоз, который оказался в заторе среди других машин. Nation отмечает, что неподалеку находится нефтеперерабатывающий завод, в пробке было много вывозивших продукцию грузовиков. Из-за взрыва несколько бензовозов загорелись, в результате огонь охватил множество автомобилей.

По разным данным, загорелись от 100 до 300 машин. Огонь потушили через несколько часов.

Nation пишет, что затор был плотным, и водителям было некуда увести авто, многие не смогли выбраться из машин. Данных о пострадавших или погибших пока нет, на месте работают поисково-спасательные службы.

