СМИ: В Нигерии до 300 машин сгорели в пробке
От ста до трехсот автомобилей сгорели в пробке на шоссе Восток-Запад в штате Риверс в Нигерии. Об этом пишет газета Nation.
По данным издания, в большой пробке в районе развязки Элеме загорелся и взорвался бензовоз, который оказался в заторе среди других машин. Nation отмечает, что неподалеку находится нефтеперерабатывающий завод, в пробке было много вывозивших продукцию грузовиков. Из-за взрыва несколько бензовозов загорелись, в результате огонь охватил множество автомобилей.
По разным данным, загорелись от 100 до 300 машин. Огонь потушили через несколько часов.
Nation пишет, что затор был плотным, и водителям было некуда увести авто, многие не смогли выбраться из машин. Данных о пострадавших или погибших пока нет, на месте работают поисково-спасательные службы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: Россия может ответить на конфискацию активов США реторсиями
- В Белгородской области пять человек пострадали при атаке дрона
- Россиянам посоветовали, где лучше всего отметить майские праздники
- Иностранцам предложили выдавать паспорт РФ за героизм
- СМИ: В Нигерии до 300 машин сгорели в пробке
- Песков объяснил отказ Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
- Песков: Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
- МИД Италии потребовал от России разъяснений после решения Путина по Ariston
- В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте
- В Таджикистане в 2024 году откроется первый дилерский центр «АвтоВАЗа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru