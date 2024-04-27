В Белгородской области пять человек пострадали при атаке дрона
Дрон-камикадзе рухнул на участок дорожного полотна и сдетонировал в селе Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области, были повреждены три автомобиля, пострадали пять человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, 17-летнюю девочку госпитализировали с осколочными ранениями спины и руки, она находится в состоянии средней степени тяжести. При этом в больницу в тяжелом состоянии доставили мужчину с осколочным ранением головы, женщину с осколочными ранениями спины и плеча, мужчину с множественными проникающими в брюшную полость осколочными ранениями.
«Еще один пострадавший... с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава Белгородской области добавил, что пострадавшие в больницах находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области пять человек пострадали при атаке дрона
- Россиянам посоветовали, где лучше всего отметить майские праздники
- Иностранцам предложили выдавать паспорт РФ за героизм
- СМИ: В Нигерии до 300 машин сгорели в пробке
- Песков объяснил отказ Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
- Песков: Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
- МИД Италии потребовал от России разъяснений после решения Путина по Ariston
- В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте
- В Таджикистане в 2024 году откроется первый дилерский центр «АвтоВАЗа»
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru