В Белгородской области пять человек пострадали при атаке дрона

Дрон-камикадзе рухнул на участок дорожного полотна и сдетонировал в селе Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области, были повреждены три автомобиля, пострадали пять человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, 17-летнюю девочку госпитализировали с осколочными ранениями спины и руки, она находится в состоянии средней степени тяжести. При этом в больницу в тяжелом состоянии доставили мужчину с осколочным ранением головы, женщину с осколочными ранениями спины и плеча, мужчину с множественными проникающими в брюшную полость осколочными ранениями.

«Еще один пострадавший... с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области добавил, что пострадавшие в больницах находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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