В Белгородской области пять человек пострадали при атаке дрона

По словам губернатора, 17-летнюю девочку госпитализировали с осколочными ранениями спины и руки, она находится в состоянии средней степени тяжести. При этом в больницу в тяжелом состоянии доставили мужчину с осколочным ранением головы, женщину с осколочными ранениями спины и плеча, мужчину с множественными проникающими в брюшную полость осколочными ранениями.

«Еще один пострадавший... с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области добавил, что пострадавшие в больницах находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.

