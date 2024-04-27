Иностранцам предложили выдавать паспорт РФ за героизм

Россияне считают, что иностранным гражданам нужно выдавать российские паспорта за совершение героических поступков. Такое мнение выразили 59% россиян, свидетельствуют данные опроса NEWS.ru. За основу для исследования был взят недавний пример проявления мужества и героизма мигрантом, который спас людей из пожара в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 3,6 тысяч человек. По данным опроса, 21% респондентов считают, что даже такие героические поступки не могут быть основанием для выдачи паспорта РФ. Почти такой же процент граждан (20%) затруднились с ответом.