Иностранцам предложили выдавать паспорт РФ за героизм
Россияне считают, что иностранным гражданам нужно выдавать российские паспорта за совершение героических поступков. Такое мнение выразили 59% россиян, свидетельствуют данные опроса NEWS.ru. За основу для исследования был взят недавний пример проявления мужества и героизма мигрантом, который спас людей из пожара в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что в опросе приняли участие более 3,6 тысяч человек. По данным опроса, 21% респондентов считают, что даже такие героические поступки не могут быть основанием для выдачи паспорта РФ. Почти такой же процент граждан (20%) затруднились с ответом.
Пожар в Петербурге произошел в четверг 25 апреля. В сети был опубликован видеоролик, на котором люди, находящиеся в горящем доме на третьем этаже, кричат и просят о помощи. В какой-то момент появился смелый дворник, который быстро залез по трубе к напуганным людям. Добравшись до третьего этажа, мужчина помог людям выбраться, напоминает историю спасения телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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