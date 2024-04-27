Медведев: Россия может ответить на конфискацию активов США реторсиями
Россия может дать лишь асимметричный ответ на решение США о конфискации активов РФ, Москва могла бы пойти на так называемые реторсии. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Как отметил политик, у РФ нет значимого количества американского государственного имущества для полностью симметричного ответа на «штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей». Однако Россия может предпринять «обращение взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России». Медведев подчеркнул, что речь идет о деньгах, недвижимости, движимом имуществе в натуральной форме, имущественных правах. По словам зампреда Совбеза, это «сложная история», так как эти лица действовали в РФ как инвесторы.
«Но случилось непредвиденное – их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей... На это необходимо дать ответ. И он в известном смысле есть в нашем законодательстве. Это так называемые реторсии», — написал политик в своем Telegram-канале.
Как напомнил Медведев, правительство РФ может ввести такие ограничения против имущественных и личных неимущественных прав граждан и юрлиц стран, в которых действуют ограничения таких прав в отношении россиян и российских компаний. При этом политик призвал расширить это правило.
«Наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу... государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран», — отметил Медведев.
Политик подчеркнул, что США и их граждане должны «заплатить за свои преступные решения».
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