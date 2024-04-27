Россиянам посоветовали, где лучше всего отметить майские праздники

Если планируется прогулка с детьми, то наиболее интересными вариантами времяпровождения станут Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» или прогулки по Москве-реке на теплоходе. В «Москвариуме» посетители могут увидеть более 12 тысяч морских и речных рыб и животных, таких как нерпы, осетры, каймановые крокодилы, водные черепахи, касатки и другие.

Любителям экстрима и высоты Ансталь посоветовала увидеть Москву с высоты птичьего полета на колесе обозрения ВДНХ. Стоимость стандартного билета составляет 1350 рублей, а семейный билет, рассчитанный на двух взрослых и двух детей обойдется в 4900 рублей.

Ранее вице-президент АТОР сообщил, что спрос на отдых за границей у россиян на майские праздники вырос на 35%. Такой статистикой он поделился в беседе с НСН.

