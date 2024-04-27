Россиянам посоветовали, где лучше всего отметить майские праздники
Москва предлагает самые разнообразные места для семейного отдыха в майские праздники. Например, парк «Коломенское» или Ботанический сад МГУ станут отличной альтернативой привычным туристическим маршрутам Москвы, рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru.
Сейчас сезон цветения сакуры в Москве, поэтому это отличная возможность насладиться отдыхом и сделать красивые фотографии в Ботаническом саду МГУ, или просто погулять в тени деревьев таких крупных парков как «Коломенское» или «Царицыно», порекомендовала Ансталь.
Если планируется прогулка с детьми, то наиболее интересными вариантами времяпровождения станут Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» или прогулки по Москве-реке на теплоходе. В «Москвариуме» посетители могут увидеть более 12 тысяч морских и речных рыб и животных, таких как нерпы, осетры, каймановые крокодилы, водные черепахи, касатки и другие.
Любителям экстрима и высоты Ансталь посоветовала увидеть Москву с высоты птичьего полета на колесе обозрения ВДНХ. Стоимость стандартного билета составляет 1350 рублей, а семейный билет, рассчитанный на двух взрослых и двух детей обойдется в 4900 рублей.
Ранее вице-президент АТОР сообщил, что спрос на отдых за границей у россиян на майские праздники вырос на 35%. Такой статистикой он поделился в беседе с НСН.
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