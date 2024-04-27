МИД Италии потребовал от России разъяснений после решения Путина по Ariston
Министерство иностранных дел Италии вызовет посла России в Риме Алексея Парамонова после решения российского лидера Владимира Путина о передаче во временное управление «Газпрома» дочерней компании производителя систем отопления Ariston. Об этом на своей странице в соцсети X заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
По словам итальянского политика, он получил это генсекретарю МИД. Отмечается, что итальянская сторона просит разъяснений в связи с национализацией Ariston Thermo Group. Таяни добавил, что итальянское правительство также работает с Брюсселем совместно с Германией.
Ранее дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen — Siemens Mobility и Volkswagen Bank — попросили у правительства Германии компенсировать им финансовые потери в России
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru