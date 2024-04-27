МИД Италии потребовал от России разъяснений после решения Путина по Ariston

По словам итальянского политика, он получил это генсекретарю МИД. Отмечается, что итальянская сторона просит разъяснений в связи с национализацией Ariston Thermo Group. Таяни добавил, что итальянское правительство также работает с Брюсселем совместно с Германией.

Ранее дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen — Siemens Mobility и Volkswagen Bank — попросили у правительства Германии компенсировать им финансовые потери в России

