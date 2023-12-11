Силовики задержали участников киевской разведывательной агентурной сети в Крыму

Сотрудники уголовного розыска МВД России вместе с коллегами по ФСБ задержали в Крыму членов киевской разведывательной агентурной сети. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет России.

В Запорожской области задержали членов трех агентурных групп украинской разведки

Отмечается, что задержанных поместили под стражу. Они признались в содеянном и сотрудничают со следствием. Им предъявили обвинения в покушениях на должностных лиц и мирных граждан.

Ранее россиянина, передававшего данные об оборонительных сооружениях Крыма, задержали в Севастополе по подозрению в государственной измене. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КрымЗадержаниеМВД РФ

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