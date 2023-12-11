Силовики задержали участников киевской разведывательной агентурной сети в Крыму

Отмечается, что задержанных поместили под стражу. Они признались в содеянном и сотрудничают со следствием. Им предъявили обвинения в покушениях на должностных лиц и мирных граждан.

Ранее россиянина, передававшего данные об оборонительных сооружениях Крыма, задержали в Севастополе по подозрению в государственной измене. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

