Силовики задержали участников киевской разведывательной агентурной сети в Крыму
Сотрудники уголовного розыска МВД России вместе с коллегами по ФСБ задержали в Крыму членов киевской разведывательной агентурной сети. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет России.
Отмечается, что задержанных поместили под стражу. Они признались в содеянном и сотрудничают со следствием. Им предъявили обвинения в покушениях на должностных лиц и мирных граждан.
Ранее россиянина, передававшего данные об оборонительных сооружениях Крыма, задержали в Севастополе по подозрению в государственной измене. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru