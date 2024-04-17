В ФРГ нашли 161 украинского ребенка, которые считались вывезенными в РФ

В Германии установили местонахождение 161 ребенка с Украины, которые, как считалось, якобы были вывезены в Россию. Об этом в своих соцсетях написал глава Нацполиции страны Иван Выговский.

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«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка», - сообщил он.

Власти Украины утверждают, что Москва якобы «незаконно депортирует» детей из зоны конфликта. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова указывала, что Киев и страны Запада делают все, чтобы демонизировать образ РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявили, что Москва легально вывозила детей из зоны конфликта, тем самым спасая их жизнь и здоровье, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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