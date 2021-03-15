Эксперт Минздрава РФ назвала COVID-19 болезнью старения
Коронавирус протекает тяжелее у пожилых пациентов, а также может запускать процессы старения. Об этом заявила глава Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, COVID-19 называют «болезнью старения», сообщает Газета.ру.
По словам Ткачевой, некоторые ученые выяснили, что течение коронавирусной инфекции становится тяжелее с возрастом.
Гериатр отметила, что влияние инфекции на процессы старения необходимо учитывать при реабилитации переболевших COVID-19 пациентов, сообщает телеканал «360».
Между тем, число заразившихся коронавирусом в РФ с начала пандемии составило 4 400 045 человек, отмечает «Свободная пресса». За минувшие сутки в стране зафиксировали 9 437 новых случаев COVID-19, сообщает Ura.ru.
Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз развития коронавируса в России, передает RT.
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