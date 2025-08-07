В Москве Музей Победы подготовил программу ко Дню физкультурника

Большую бесплатную программу мероприятий подготовил Музей Победы на Поклонной горе ко Дню физкультурника в выходные - 9 и 10 августа. Москвичи и гости столицы могут принять участие в спортивных и творческих состязаниях, квестах, квизах, мастер-классах, экскурсиях и концертах в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

«Каждый сможет проверить свой уровень физической подготовки по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!», присоединиться к состязаниям и играм. Самых активных участников ждут призы и бонусы городской программы лояльности «Миллион призов» в рамках квеста «Вперед к Победе», — рассказали в Музее Победы.

В субботу, 9 августа, все желающие смогут принять участие в «Тренировке с чемпионом» у стен Музея Победы. В 10 утра кандидат в мастера спорта по триатлону Ильяс Погодин проведет разминку и комплекс упражнений по общей физической подготовке. Участники также смогут присоединиться к пробежке по парку. А в 11.00 в Музее «Г.О.Р.А.» начнется семейная эстафета.

Также в этот день на Поклонной горе пройдет флешмоб «Физкульт-привет» и занятие по современной хореографии, а вечером на танцевальной площадке и «Фронтовой агитбригаде» состоятся мастер-классы от студии современных танцев Ивана Макарова.

В воскресенье, 10 августа, для гостей организуют «Школу одного танца», которую проведут дипломированные педагоги всемирного танцевального совета, судьи международной категории, танцевальная пара международного класса Ирина Макарова и Вячеслав Тарасов.

Кроме того, все выходные с 11.00 до 19.00 на спортплощадках на территории мемориального комплекса на Поклонной горе взрослые и дети смогут сыграть в городки, посостязаться в армрестлинге, принять участие в шахматных турнирах, а также пострелять в пневматическом тире, ознакомиться с выставкой парашютов и оружия, посмотреть показательные заезды картинг-клуба.

Всего около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.

Программу «Парк Победы. Главный патриотический» проводит Музей Победы при поддержке Правительства Москвы. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

