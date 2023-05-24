В Финляндию в прошлом году мигрировало рекордное количество россиян

Этот показатель стал самым высоким за последние 30 лет. При этом число иммигрантов из России за три последних десятилетия не превышало 3,1 тысячи человек ежегодно.

Граждане Швеции стали вторыми по численности мигрантов (2,5 тысячи человек), Из Индии перебрались 2,4 тысячи. Около полутора тысяч украинцев выбрали Финляндию страной для проживания.

