В Финляндию в прошлом году мигрировало рекордное количество россиян

Россияне стали самой популярной группой мигрантов в Финляндии в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет местного статистического ведомства.

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Этот показатель стал самым высоким за последние 30 лет. При этом число иммигрантов из России за три последних десятилетия не превышало 3,1 тысячи человек ежегодно.

Граждане Швеции стали вторыми по численности мигрантов (2,5 тысячи человек), Из Индии перебрались 2,4 тысячи. Около полутора тысяч украинцев выбрали Финляндию страной для проживания.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭмиграцияФинляндия

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