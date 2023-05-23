Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов

Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов предложил обязать работодателей устанавливать зарплату трудовым мигрантам не ниже, чем гражданам России, передает РИА Новости. Обращение отправлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Для нарушителей Миронов предлагает установить штрафы. Также он считает необходимым ввести дополнительный налог для работодателей, которые используют труд мигрантов в размере 2%. Полученные бюджетом средства Мироов призвал отправлять в фонд поддержки многодетных семей.

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Дефицит кадров в строительной отрасли связан с занятостью работников на новых российских территориях, а также с исчерпанием ресурсов в рамках трудовой миграции, ранее заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров «Радиоточке НСН». Захаров отметил, что долгие годы отрасль делала ставку на дешевую рабочую силу, а сегодня возможность привлечения мигрантов в большом количестве исчерпана.

Так, в России взлетел спрос на строителей, инженеров и рабочие специальности, сообщили аналитики «Авито Работы». В апреле 2023 года российские компании разместили в 2,8 раза больше вакансий для строителей, чем за такой же период прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗарплатыСергей МироновТрудовые Мигранты

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