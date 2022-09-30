В Финляндию с 21 сентября въехало 60 тысяч россиян

С момента объявления частичной мобилизации в Финляндию из России въехало около 60 тысяч человек, порядка 80 процентов из них направилась транзитом в другие страны Европы. Об этом сообщил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Дипломат в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ему неизвестно, сколько из этих десятков тысяч пытаются избежать мобилизации, чтобы не участвовать в боевых действиях на Украине.