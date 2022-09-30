В Финляндию с 21 сентября въехало 60 тысяч россиян
С момента объявления частичной мобилизации в Финляндию из России въехало около 60 тысяч человек, порядка 80 процентов из них направилась транзитом в другие страны Европы. Об этом сообщил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
Дипломат в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ему неизвестно, сколько из этих десятков тысяч пытаются избежать мобилизации, чтобы не участвовать в боевых действиях на Украине.
При этом, по данным миграционной службы, с 21 сентября примерно 100 человек, въехавших из Финляндии в Россию, обратились с заявлением о предоставлении убежища. По словам Кузнецова, власти Финляндии будут рассматривать эти заявления в общем порядке.
Финляндия последней из приграничных с Россией стран Европейского союза с 30 сентября закрыла границу для туристов из России.
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