Финляндия закрыла границу для туристов из РФ

Ограничения на въезд вступили в силу 30 сентября в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления. Кабмин читает, что мобилизация в России и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто пояснил, что решение связано с угрозой международным отношениям, учитывая, что российским туристам ограничен въезд в Польшу и страны Балтии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

