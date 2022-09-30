Финляндия закрыла границу для туристов из РФ

Финляндия последней из приграничных с Россией стран Европейского союза закрыла границу для туристов из России, сообщил правительство страны.

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Ограничения на въезд вступили в силу 30 сентября в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления. Кабмин читает, что мобилизация в России и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто пояснил, что решение связано с угрозой международным отношениям, учитывая, что российским туристам ограничен въезд в Польшу и страны Балтии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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