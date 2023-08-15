«Переезда не будет»: Массовый отъезд мигрантов из-за рубля назвали нереальным

Трудовые мигранты вряд ли уедут из России на фоне ослабления рубля, заявил в интервью НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

В узбекской диаспоре Москвы прогнозируют, что из России может уехать до трети трудовых мигрантов, поскольку их доходы на фоне падения рубля будут сравнимы с заработками на родине, отмечают «Ведомости». Официальный курс ЦБ на 15 августа превышает 101 рубль за доллар.