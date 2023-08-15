«Переезда не будет»: Массовый отъезд мигрантов из-за рубля назвали нереальным

Мигранты настолько интегрировались в российское общество, что не будут обращать внимание на скачки курса рубля, сказал в эфире НСН Ренат Каримов.

Трудовые мигранты вряд ли уедут из России на фоне ослабления рубля, заявил в интервью НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

В узбекской диаспоре Москвы прогнозируют, что из России может уехать до трети трудовых мигрантов, поскольку их доходы на фоне падения рубля будут сравнимы с заработками на родине, отмечают «Ведомости». Официальный курс ЦБ на 15 августа превышает 101 рубль за доллар.

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«Мы не ожидаем оттока мигрантов из-за девальвации. Курс доллара – это такая вещь: сегодня один, завтра другой. Степень интеграции трудовых мигрантов в экономику РФ и в российское общество так высока, что какие-то ежедневные изменения курса рубля не приведут к принятию скоропалительных решений о переезде», - сказал Каримов.

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за курса рубля зарплаты в строительной индустрии стали неконкурентоспособными, поэтому там работают большей частью трудовые мигранты.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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