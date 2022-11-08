«Чушь!»: Мигрантам призвали не запрещать въезд в РФ из-за нарушений КоАП

«У нас есть несколько норм, которые правильно было бы пересмотреть. Например, за два любых административных нарушения человеку выносят запрет на въезд на пять лет. Причем эти два нарушения должны быть совершены в течение трех лет. Вы верите, что таксист в Москве, где висит 40 тысяч камер, за три года не привезет два штрафа? Зачем вводить запрет? Пусть он заплатит эти штрафы. Пусть для иностранцев будет какой-то повышенный коэффициент. Запрет на пять лет – это чушь», - сказал Коженов.

Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что порядок получения российского паспорта для граждан Украины максимально комфортный.

