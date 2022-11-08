«Чушь!»: Мигрантам призвали не запрещать въезд в РФ из-за нарушений КоАП
Человеку может быть вынесен запрет на въезд в Россию на пять лет за два любых административных нарушения, эту норму нужно пересмотреть, отметил в эфире НСН Вадим Коженов.
Мигрантам нельзя запрещать въезд в Россию на пять лет из-за административных правонарушений, им необходимо дать возможность оплатить штраф, возможно в увеличенном размере, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«У нас есть несколько норм, которые правильно было бы пересмотреть. Например, за два любых административных нарушения человеку выносят запрет на въезд на пять лет. Причем эти два нарушения должны быть совершены в течение трех лет. Вы верите, что таксист в Москве, где висит 40 тысяч камер, за три года не привезет два штрафа? Зачем вводить запрет? Пусть он заплатит эти штрафы. Пусть для иностранцев будет какой-то повышенный коэффициент. Запрет на пять лет – это чушь», - сказал Коженов.
Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что порядок получения российского паспорта для граждан Украины максимально комфортный.
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