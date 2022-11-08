«Чушь!»: Мигрантам призвали не запрещать въезд в РФ из-за нарушений КоАП

Человеку может быть вынесен запрет на въезд в Россию на пять лет за два любых административных нарушения, эту норму нужно пересмотреть, отметил в эфире НСН Вадим Коженов. 

Мигрантам нельзя запрещать въезд в Россию на пять лет из-за административных правонарушений, им необходимо дать возможность оплатить штраф, возможно в увеличенном размере, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

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«У нас есть несколько норм, которые правильно было бы пересмотреть. Например, за два любых административных нарушения человеку выносят запрет на въезд на пять лет. Причем эти два нарушения должны быть совершены в течение трех лет. Вы верите, что таксист в Москве, где висит 40 тысяч камер, за три года не привезет два штрафа? Зачем вводить запрет? Пусть он заплатит эти штрафы. Пусть для иностранцев будет какой-то повышенный коэффициент. Запрет на пять лет – это чушь», - сказал Коженов.

Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что порядок получения российского паспорта для граждан Украины максимально комфортный.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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