В ФАС не заметили причин роста тарифов на интернет и ТВ

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили об отсутствии причин для увеличения тарифов на проводной интернет и ТВ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном 10% увеличении цен на услуги домашнего интернета и платного ТВ в России.