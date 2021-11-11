В ФАС не заметили причин роста тарифов на интернет и ТВ
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили об отсутствии причин для увеличения тарифов на проводной интернет и ТВ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в СМИ сообщалось о возможном 10% увеличении цен на услуги домашнего интернета и платного ТВ в России.
В ведомстве заявили об отсутствии информация о наличии предпосылок для роста.
Сейчас ФАС постоянно следит за повышением тарифов на связь по всей стране. В случае обнаружения роста, служба анализирует его экономические предпосылки, принимая меры антимонопольного реагирования.
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