Бензин в России за неделю подорожал на 6 копеек

Отмечается, что стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на семь копеек — до 46,44 рубля за литр. Литр бензина марки АИ-95 стал дороже на шесть копеек, теперь его средняя стоимость по стране составляет 50,23 рубля.

В Минэнерго будут сдерживать цены на бензин в рамках инфляции в этом году. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на заседании в Совете федерации.

