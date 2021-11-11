Бензин в России за неделю подорожал на 6 копеек

Средняя стоимость бензина в России с 2 по 8 ноября выросла на шесть копеек, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Глава Минэнерго назвал цены на бензин в России искусственно заниженными

Отмечается, что стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на семь копеек — до 46,44 рубля за литр. Литр бензина марки АИ-95 стал дороже на шесть копеек, теперь его средняя стоимость по стране составляет 50,23 рубля.

В Минэнерго будут сдерживать цены на бензин в рамках инфляции в этом году. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на заседании в Совете федерации.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ТопливоАЗС
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