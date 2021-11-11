Спрогнозирован рост тарифов на интернет и ТВ

Помимо инфляции, предстоящий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Также сказывается рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей.

Ранее Минсельхоз не исключил рост цен на молочную продукцию из-за увеличения себестоимости производства. Ситуация обусловлена подорожанием кормов для скота, а также упаковочных материалов.

