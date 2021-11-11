Спрогнозирован рост тарифов на интернет и ТВ

В следующем году стоимость услуг фиксированной связи, прежде всего — домашнего интернета и платного ТВ в России могут вырасти на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily, которое ссылается на топ-менеджеров операторов.

Специалисты рассказали, какие продукты подорожают больше всего

Помимо инфляции, предстоящий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Также сказывается рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей.

Ранее Минсельхоз не исключил рост цен на молочную продукцию из-за увеличения себестоимости производства. Ситуация обусловлена подорожанием кормов для скота, а также упаковочных материалов.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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