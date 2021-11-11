Спрогнозирован рост тарифов на интернет и ТВ
В следующем году стоимость услуг фиксированной связи, прежде всего — домашнего интернета и платного ТВ в России могут вырасти на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily, которое ссылается на топ-менеджеров операторов.
Помимо инфляции, предстоящий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.
Также сказывается рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей.
Ранее Минсельхоз не исключил рост цен на молочную продукцию из-за увеличения себестоимости производства. Ситуация обусловлена подорожанием кормов для скота, а также упаковочных материалов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Блинкен обвинил Россию в эскалации в Донбассе
- «Аэрофлот» может оказаться под санкциями ЕС
- Голливудский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной в мире
- Голикова сообщила, в каких регионах РФ не растёт коллективный иммунитет
- Родственники избившего мужчину в московском метро извинились за него
- Названо количество госпитализированных с коронавирусом среди привитых
- Найдена кассета с неизвестной песней с участием The Beatles
- Бензин в России за неделю подорожал на 6 копеек
- YouTube скроет количество «дизлайков»
- Умер художник мультфильма «Третья планета» Дмитрий Куликов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru