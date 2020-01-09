В Евросоюзе ощутили нехватку украинских гастарбайтеров

Однако в марте в Германии вступят в силу новые правила, облегчающие устройство на работу граждан стран, не входящих в Евросоюз. Облегченный режим для иностранных специалистов заработает и в Чехии – там украинцы смогут получить двухлетнее разрешение на работу.

На аналогичные шаги намерена пойти и Венгрия, где можно будет получить визу сроком до года.

Ранее глава украинского профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько рассказал, что украинцы все чаще сталкиваются с унижениями в Польше. Местные работодатели, по его словам, нередко отбирают у украинских рабочих паспорта и выгоняют их без зарплат, сообщает РИА ФАН.

