В Евросоюзе ощутили нехватку украинских гастарбайтеров
Среди стран-членов ЕС развернулась борьба за украинских рабочих, государства создают наиболее комфортных условий для притока рабочей силы с Украины. Такая ситуация несет угрозу для Польши, где пока сосредоточено наибольшее число украинских рабочих.
Как пишет польская газета Rzeczpospolita, по состоянию на 2019 год в стране насчитывалось почти 2 миллиона иностранных работников, большая часть – с Украины. Как правило, они работают по краткосрочной визе сроком до 6 месяцев.
Однако в марте в Германии вступят в силу новые правила, облегчающие устройство на работу граждан стран, не входящих в Евросоюз. Облегченный режим для иностранных специалистов заработает и в Чехии – там украинцы смогут получить двухлетнее разрешение на работу.
На аналогичные шаги намерена пойти и Венгрия, где можно будет получить визу сроком до года.
Ранее глава украинского профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько рассказал, что украинцы все чаще сталкиваются с унижениями в Польше. Местные работодатели, по его словам, нередко отбирают у украинских рабочих паспорта и выгоняют их без зарплат, сообщает РИА ФАН.
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