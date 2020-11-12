В Евросоюзе объяснили, почему не хотят закупать вакцину «Спутник V»
Евросоюз при выборе вакцины от коронавируса ориентируется на европейские компании, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
При этом он отметил, что ЕС ведет переговоры с различными компаниями, которые работают над созданием вакцины.
Накануне Еврокомиссия утвердила контракт с немецким концерном BioNTech и американской Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины, как только будет окончательно доказана ее эффективность и безопасность.
Ранее в Twitter-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность препарата составила 92%. Перед этим разработчики американской компании Pfizer и немецкой BioNTech заявили, что их потенциальная вакцина показала эффективность более 90% после прохождения первой части третьей фазы клинических испытаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru