В Евросоюзе объяснили, почему не хотят закупать вакцину «Спутник V»

Накануне Еврокомиссия утвердила контракт с немецким концерном BioNTech и американской Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины, как только будет окончательно доказана ее эффективность и безопасность.

Ранее в Twitter-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность препарата составила 92%. Перед этим разработчики американской компании Pfizer и немецкой BioNTech заявили, что их потенциальная вакцина показала эффективность более 90% после прохождения первой части третьей фазы клинических испытаний.

