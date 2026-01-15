Бастрыкин: На счету «ангарского маньяка» 91 убийство

Даже после вынесения пожизненного приговора в его деле появляются новые страницы. Следователи до сих пор устанавливают дополнительные эпизоды его преступлений. В настоящее время насчитывается 91 убийство и три покушения.

В период с 1990 по 2010 год Попков, работавший в полиции, выслеживал одиноких женщин ночью, предлагая подвезти на служебной машине. Позже их тела со следами насилия обнаруживали в пригородах.

Заявления ангарского маньяка Михаила Попкова о новых жертвах могут быть сделаны им для смены обстановки. Об этом NEWS.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.


