Бастрыкин: На счету «ангарского маньяка» 91 убийство

Следствие продолжает раскрывать обстоятельства убийств, совершенных Михаилом Попковым, который известен как «ангарский маньяк», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ангарский маньяк признался ещё в одном убийстве

Даже после вынесения пожизненного приговора в его деле появляются новые страницы. Следователи до сих пор устанавливают дополнительные эпизоды его преступлений. В настоящее время насчитывается 91 убийство и три покушения.

В период с 1990 по 2010 год Попков, работавший в полиции, выслеживал одиноких женщин ночью, предлагая подвезти на служебной машине. Позже их тела со следами насилия обнаруживали в пригородах.

Заявления ангарского маньяка Михаила Попкова о новых жертвах могут быть сделаны им для смены обстановки. Об этом рассказал криминалист Михаил Игнатов, Заявления ангарского маньяка Михаила Попкова о новых жертвах могут быть сделаны им для смены обстановки. Об этом NEWS.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:УбийстваСКРАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры