«Цифровой фашизм»: Канделаки и Захарова высказались об удалении с YouTube канала RT DE
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «ожидаемым подарком» удаление хостингом YouTube нового немецкоязычного канала RT DE
«Пока давала интервью RT DE, YouTube заблокировал их новый канал. И всё это в день запуска телевещания. А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто - толченым стеклом, подсыпанным в туфли», - написала Захарова в Telegram.
Со своей стороны, замгендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки назвала блокировку российского телеканала «фашизмом»
«Слова «цифровой фашизм» уже навязли в зубах. Плюрализм и свобода выражения мнений погребена под монополизацией единственно верной — по мнению Google — точки зрения», - написала она в этой связи.
Ранее стало известно, что в день запуска на YouTube нового телеканала RT DE - RT auf Sendung он был заблокирован.
В пресс-службе Google в России объяснили, почему канал был удален.
«Канал RT DE был удалён с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube», — говорится в сообщении Google.
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