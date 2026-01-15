СМИ: Коммерческие батутные центры могут запретить
Общественный совет при Роспотребнадзоре выступил с инициативой о запрете деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе - батутных центров, сообщает ТАСС.
Это связано с изменением в структуре детского травматизма. По данным Совета, существует прямая корреляция между открытием батутных парков и ростом количества обращений несовершеннолетних в стационары. По словам педиатров, «безопасного» способа прыгать на батуте для развлечения не существует, а наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма.
Полный запрет батутных центров – наиболее простое, но неправильное решение, заявила в комментарии НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По её словам, для наведения порядка в данной отрасли нужен системный подход.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru