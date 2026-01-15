«Роскосмос»: Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11 отстыкован от МКС

Там указали, что полтора месяца совместного полета были прекрасными. За это время были проведены эксперименты, обслуживание систем станции, а экипаж встречал общие праздники, делился шутками и интересными историями.

Приводнение аппарата намечено на 15 января на побережье Калифорнии (США). Досрочное завершение экспедиции произошло из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, в состав которого входят российский космонавт, а также астронавты NASA и японского агентства JAXA.

Ранее NASA опубликовало заявление о переносе выхода в открытый космос из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа миссии. В NASA подчеркнули, что космонавт находится в стабильном состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

