«Роскосмос»: Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11 отстыкован от МКС
Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отстыковался от Международной космической станции, сообщают «Известия» со ссылкой на «Роскосмос».
Там указали, что полтора месяца совместного полета были прекрасными. За это время были проведены эксперименты, обслуживание систем станции, а экипаж встречал общие праздники, делился шутками и интересными историями.
Приводнение аппарата намечено на 15 января на побережье Калифорнии (США). Досрочное завершение экспедиции произошло из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, в состав которого входят российский космонавт, а также астронавты NASA и японского агентства JAXA.
Ранее NASA опубликовало заявление о переносе выхода в открытый космос из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа миссии. В NASA подчеркнули, что космонавт находится в стабильном состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
