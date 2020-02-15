В Европе констатировали первую смерть от коронавируса

Мужчину госпитализировали 25 января – через девять дней после того, как он прибыл во Францию16 января, отмечает RT.

По данным радиостанции, состояние пациента ухудшалось. Гражданин Китая несколько дней провел в реанимации.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, уже превысило 63 тыс человек. Летальный исход получили 1038 случаев. Ранее НСН сообщала, что китайские врачи нашли эффективный способ спасения пациентов с таким диагнозом.

