В Европе констатировали первую смерть от коронавируса
От коронавируса во Франции скончался 80-летний гражданин КНР. Он был госпитализирован в парижскую клинику. Медики впервые зарегистрировали смерть от нового вируса за пределами Азии, сообщает France Info со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузин.
Мужчину госпитализировали 25 января – через девять дней после того, как он прибыл во Францию16 января, отмечает RT.
По данным радиостанции, состояние пациента ухудшалось. Гражданин Китая несколько дней провел в реанимации.
По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, уже превысило 63 тыс человек. Летальный исход получили 1038 случаев. Ранее НСН сообщала, что китайские врачи нашли эффективный способ спасения пациентов с таким диагнозом.
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