В Европе констатировали первую смерть от коронавируса

15 февраля 202015:24

От коронавируса во Франции скончался 80-летний гражданин КНР. Он был госпитализирован в парижскую клинику. Медики впервые зарегистрировали смерть от нового вируса за пределами Азии, сообщает France Info со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузин.

Коронавирус обнаружен на территории Африки

Мужчину госпитализировали 25 января – через девять дней после того, как он прибыл во Францию16 января, отмечает RT.

По данным радиостанции, состояние пациента ухудшалось. Гражданин Китая несколько дней провел в реанимации.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, уже превысило 63 тыс человек. Летальный исход получили 1038 случаев. Ранее НСН сообщала, что китайские врачи нашли эффективный способ спасения пациентов с таким диагнозом.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
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