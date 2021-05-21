В Еврокомиссии заявили о возможности действия COVID-сертификатов для стран вне ЕС
Цифровые COVID-паспорта, которые будут введены в Евросоюзе для облегчения передвижений, в дальнейшем могут применяться к странам вне сообщества. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по завершении Глобального саммита по здравоохранению.
«Мы обозначили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он (цифровой сертификат - прим. НСН) может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных», — цитирует ТАСС главу ЕК.
Согласно проекту цифрового COVID-сертификата для граждан ЕС, в документе будет указана информация о прохождении вакцинации, данные о выздоровлении гражданина или отрицательном ПЦР-тесте.
Планируется, что сертификаты введут в действие с 1 июля.
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