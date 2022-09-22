В «ЕР» заявили о массовом желании депутатов и сенаторов «пойти на фронт»
Члены «Единой России», в том числе депутаты и главы регионов, обращаются с просьбами встать под ружьё. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В своём в своем Telegram-канале он уточнил, что получает поток обращений от единороссов.
«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно, вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия", - написал Турчак.
Он также пообещал в ближайшее время сообщить имена коллег, кто мобилизуется. При этом Турчак напомнил, что многие из них находятся в зоне проведения спецоперации с первых дней, в том числе на передовой. Они заняты организацией гуманитарных миссий.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о том, что депутаты Госдумы не имеют «брони» от частичной мобилизации.
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