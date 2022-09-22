Володин: У депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации
Депутаты Госдумы не имеют «брони» от частичной мобилизации. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Политик подчеркнул, что все, кто соответствует требованиям, должны помочь своим участием в спецоперации на Украине, пишет Ura.ru. По словам Володина, с начала боевых действий в них участвуют некоторые парламентарии, в частности, Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Ахмед Догаев и другие.
«Сейчас время вызовов. Но вместе мы обязательно их преодолеем. Безопасность наших граждан и суверенитет страны будут обеспечены», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Накануне президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В ряды российской армии призовут, прежде всего, служивших граждан, тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность, отмечает телеканал 360.
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