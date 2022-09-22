Володин: У депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации

Политик подчеркнул, что все, кто соответствует требованиям, должны помочь своим участием в спецоперации на Украине, пишет Ura.ru. По словам Володина, с начала боевых действий в них участвуют некоторые парламентарии, в частности, Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Ахмед Догаев и другие.

«Сейчас время вызовов. Но вместе мы обязательно их преодолеем. Безопасность наших граждан и суверенитет страны будут обеспечены», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Накануне президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В ряды российской армии призовут, прежде всего, служивших граждан, тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность, отмечает телеканал 360.

