Володин: У депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации

Депутаты Госдумы не имеют «брони» от частичной мобилизации. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин рассказал о гарантиях для мобилизованных россиян

Политик подчеркнул, что все, кто соответствует требованиям, должны помочь своим участием в спецоперации на Украине, пишет Ura.ru. По словам Володина, с начала боевых действий в них участвуют некоторые парламентарии, в частности, Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Ахмед Догаев и другие.

«Сейчас время вызовов. Но вместе мы обязательно их преодолеем. Безопасность наших граждан и суверенитет страны будут обеспечены», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Накануне президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В ряды российской армии призовут, прежде всего, служивших граждан, тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыМобилизацияГосдумаВячеслав Володин
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