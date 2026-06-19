Политолог Мезюхо рассказал, почему Мерц и Макрон критикуют контакты ЕС с РФ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидер Франции Эммануэль Макрон выступают против попыток председателя Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Россией, так как им этот невыгодно. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.

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По его словам, политики не хотят уступать эту миссию Коште, ибо сами желают «играть первую скрипку» в контактах с Москвой.

Ещё одной причиной критики, по мнению эксперта, является нежелание Мерца и Макрона завершать конфликт на Украине, так как они являются выгодоприобретателями от эскалации.

«Франция, что Германия на сегодняшний день проводят курс экономики военного времени. Они загружают свои оборонные предприятия новыми заказами», - сказал Мезюхо.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России и Европы необходимы с точки зрения здравого смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / OLIVIER MATTHYS / EPA
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