По его словам, политики не хотят уступать эту миссию Коште, ибо сами желают «играть первую скрипку» в контактах с Москвой.

Ещё одной причиной критики, по мнению эксперта, является нежелание Мерца и Макрона завершать конфликт на Украине, так как они являются выгодоприобретателями от эскалации.

«Франция, что Германия на сегодняшний день проводят курс экономики военного времени. Они загружают свои оборонные предприятия новыми заказами», - сказал Мезюхо.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России и Европы необходимы с точки зрения здравого смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

