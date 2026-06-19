«Бизнес требует!»: Экс-министр труда раскрыл, что будет с ключевой ставкой
Сергей Калашников заявил НСН, что радикальное снижение ключевой ставки возможно только под жестким давлением бизнеса, когда ему потребуется «больше денег».
Снижение ставки до 14,25% сигнализирует, что никакого резкого снижения в ближайшее время не будет, а вот повышать ставку возможности у ЦБ, скорее всего, уже нет. Об этом НСН рассказал экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Банк России снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых, следует из сообщения регулятора. Подобный пересмотр ставки является минимальным в текущем цикле смягчения денежно-кредитных условий, который стартовал в июне 2025 года. Помимо прочего, в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке приняла участие и глава Центробанка Эльвира Набиуллина – впервые после долго отсутствия на публике по причине болезни. Калашников же расшифровал посыл регулятора экономике и бизнесу в таком незначительном снижении «ключа».
«Я думаю, что это в том тренде, которого Центробанк придерживается много лет. Он очень неохотно незначительно снижает эту ставку. Он считает, что если снизить ставку до приемлемого для бизнеса и экономики уровня, то инфляция сразу резко рванет вверх. Это снижение точно не означает, что цикл смягчения близится к завершению. Это свидетельствует о том, что никакого резкого снижения в ближайшее время Центробанк не предполагает, по крайней мере в нынешних условиях. На динамике кредитования такая ставка, конечно, скажется незначительно», - отметил он.
Также собеседник НСН раскрыл, что могло бы заставить ЦБ пойти на более радикальное снижение. А вот повышать ставку регулятор будет вряд ли, уверен он.
«Снижение нас ждет, если будет усиливаться потребность экономики в деньгах. Высокая ставка – это же дорогие деньги. Если возникнет тенденция к тому, чтобы все-таки дать бизнесу деньги, то, конечно, Центробанк вынужден будет пойти на более радикальные снижения. Но ситуация в экономике все-таки, наверное, не позволит Центробанку и дальше повышать ставку. То есть речь идет о том, чтобы сохранить ее на этом уровне, потихоньку отступать или резко понизить. Бизнес требует резкого понижения, так как 14% – это очень много», - подытожил он.
Набиуллина на пресс-конференции также заявила, что Центробанк ожидает некоторого роста инфляционных ожиданий летом из-за ситуации на топливном рынке. Она отметила, что инфляционные ожидания бизнеса и населения снизились, но в целом продолжают оставаться на повышенном уровне, что может помешать устойчивому замедлению инфляции.
Также регулятор указал, что «сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жёсткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии».
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал НСН, почему ЦБ не снизит ключевую ставку до 13,5% на заседании 19 июня.
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