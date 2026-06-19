Снижение ставки до 14,25% сигнализирует, что никакого резкого снижения в ближайшее время не будет, а вот повышать ставку возможности у ЦБ, скорее всего, уже нет. Об этом НСН рассказал экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

Банк России снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых, следует из сообщения регулятора. Подобный пересмотр ставки является минимальным в текущем цикле смягчения денежно-кредитных условий, который стартовал в июне 2025 года. Помимо прочего, в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке приняла участие и глава Центробанка Эльвира Набиуллина – впервые после долго отсутствия на публике по причине болезни. Калашников же расшифровал посыл регулятора экономике и бизнесу в таком незначительном снижении «ключа».

«Я думаю, что это в том тренде, которого Центробанк придерживается много лет. Он очень неохотно незначительно снижает эту ставку. Он считает, что если снизить ставку до приемлемого для бизнеса и экономики уровня, то инфляция сразу резко рванет вверх. Это снижение точно не означает, что цикл смягчения близится к завершению. Это свидетельствует о том, что никакого резкого снижения в ближайшее время Центробанк не предполагает, по крайней мере в нынешних условиях. На динамике кредитования такая ставка, конечно, скажется незначительно», - отметил он.