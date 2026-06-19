«Желают капитуляции РФ»: Лавров объяснил продление санкций ЕС
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз желает капитуляции России. Об этом пишет ТАСС.
Так министр прокомментировал решение Евросоюза продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как ранее, а сразу на год.
«Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», - отметил Лавров в ходепресс-конференции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе не замечают неэффективность санкций, а также то, что ограничения вредят и европецам, и остальному миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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