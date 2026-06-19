«Желают капитуляции РФ»: Лавров объяснил продление санкций ЕС

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз желает капитуляции России. Об этом пишет ТАСС.

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Так министр прокомментировал решение Евросоюза продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как ранее, а сразу на год.

«Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», - отметил Лавров в ходепресс-конференции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе не замечают неэффективность санкций, а также то, что ограничения вредят и европецам, и остальному миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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