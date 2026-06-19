Набиуллина заявила о росте рыночной ипотеки

По её словам, это произошло «после того, как сузили пространство для семейной ипотеки».

«Не только доля, но и в целом объёмы растут... Рыночная ипотека выросла за пять месяцев в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом», - сказала она на пресс-конференции.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что в первом квартале текущего года банки выдали 220 тысяч ипотечных кредитов, что на 62% больше, чем на 1 апреля 2025 года.

