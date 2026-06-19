Набиуллина заявила о росте рыночной ипотеки

В России за пять месяцев 2026 года вырос объём рыночной ипотеки. Как пишет RT, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Депутат Кошелев объяснил необходимость корректировки семейной ипотеки

По её словам, это произошло «после того, как сузили пространство для семейной ипотеки».

«Не только доля, но и в целом объёмы растут... Рыночная ипотека выросла за пять месяцев в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом», - сказала она на пресс-конференции.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что в первом квартале текущего года банки выдали 220 тысяч ипотечных кредитов, что на 62% больше, чем на 1 апреля 2025 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ИпотекаЦентробанкЭльвира Набиуллина

Горячие новости

Все новости

партнеры