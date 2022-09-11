В Энергодаре раскрыли условия для запуска энергоблоков Запорожской АЭС

Когда МАГАТЭ, «Росатом» и украинский «Энергоатом» достигнут договоренности, это позволит запустить энергоблоки Запорожской АЭС, считает глава администрации Энергодара Александр Волга.

На стопе. Блокировка работы реакторов ЗАЭС обеспечит безопасность Европы

«Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, «Росатома» и НАЭК («Энергоатом» - прим. НСН)», - заявил Волга в эфире канала «Россия 24».

По его словам, последний работающий энергоблок станции был остановлен в ночь на воскресенье по указанию украинского «Энергоатома». Запорожская АЭС находится в оперативном управлении у этой компании.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает Кремль. Главы двух стран провели «подробный и откровенный» разговор, в котором обсудили вопросы безопасности на Украине, постоянные атаки на Запорожскую АЭС, в том числе на хранилище радиоактивных отходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосатомРоссияУкраинаАЭС
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