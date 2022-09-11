В Энергодаре раскрыли условия для запуска энергоблоков Запорожской АЭС
Когда МАГАТЭ, «Росатом» и украинский «Энергоатом» достигнут договоренности, это позволит запустить энергоблоки Запорожской АЭС, считает глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, «Росатома» и НАЭК («Энергоатом» - прим. НСН)», - заявил Волга в эфире канала «Россия 24».
По его словам, последний работающий энергоблок станции был остановлен в ночь на воскресенье по указанию украинского «Энергоатома». Запорожская АЭС находится в оперативном управлении у этой компании.
Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает Кремль. Главы двух стран провели «подробный и откровенный» разговор, в котором обсудили вопросы безопасности на Украине, постоянные атаки на Запорожскую АЭС, в том числе на хранилище радиоактивных отходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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